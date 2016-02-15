国际油市：380cst高硫燃料油现货价差继续走弱

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透新加坡2月15日 - 380cst高硫燃料油现货价差周一继续走弱，交易员表示市场担心2月会有更多供给涌入新加坡。
380cst燃料油贴水周一跌至10月末以来最低，下跌1.40美元至每吨较新加坡报价贴水3.88美元。
相反，380cst燃料油近月期限价差缩窄至每吨较新加坡报价贴水2.50美元，比上周五结算价上涨0.50美元。
“2月来的套利船货数量很高，所以供应商努力降低库存，这对现货价格构成压力，”一位在新加坡的交易员说。
尽管现货价差面临压力，“近月期限价差却表现较好，因预计从2月起俄罗斯对亚洲的燃料油出口将放缓，”另一位交易员说。
俄罗斯是全球最大的燃料油出口国，但供给一直面临出口关税和利润微薄的压力。
在现货交易中，维多作为买方积极购入，在已报告的四笔交易中购入其中的三笔。其从卢克石油购入两艘各20,000吨的380cst高硫燃料油，并从KIB购入一艘20,000吨的180cst高硫燃料油。
Coastal从贡渥(Gunvor)买入第四艘380cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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