日韩经济指标预测--2月16日-2月23日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月16日(二) -- 韩国央行利率决议 2月 1.50% 1.50% -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差53 出口 -- -18.5% 进口 -- -20.1% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 4.7% -14.4% (较上年同期) -3.1% +1.2% 2月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,540 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,104 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,802 顺差1,402 出口(较上年同期) -11.3% -8.0% 进口(较上年同期) -16.0% -18.0% 2月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- -3.9% (较前月) -- -0.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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