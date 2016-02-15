欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行官员称通胀压力下降

路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周一下跌约0.5%，之前英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，通胀压力已下降，不过他仍预计下一次的利率行动应该是升息。

麦卡弗蒂向华尔街日报表示，如果需要通过降息或重启债券购买计划来应对经济再度滑坡，英国央行并没有“耗尽弹药”。

英镑兑美元 从该文章发表前的约1.4480美元降至两日低点1.4426，随后回升至1.4450，但日内仍下跌0.33%。

“麦卡弗蒂的言论表明他的想法有所改变，但并不是太出人意料，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。

他说，本周影响英镑的更重要因素将是始于周四、为期两天的欧盟峰会。英国首相卡梅伦将在峰会上试图达成一项协议，以便让英国留在欧盟。

随着投资者为峰会引发的波动性做准备，对冲英镑在未来一周波动风险的成本已升至英国去年5月大选以来的最高水准。

由于市场对高风险货币和资产的胃纳升温，英镑兑欧元从14个月低点反弹。英镑兑欧元上涨0.5%至0.77195英镑，上周四曾一度跌至0.78975。

英镑交易员正聚焦周二将公布的英国通胀数据。该数据料将显示，英国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%。薪资增长数据将在周三公布。(完)

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