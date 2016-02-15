欧元债市：欧元区长期通胀预期指标摆脱纪录低点，因人民币走强

路透伦敦2月15日 - 欧元区长期通胀预期周一从记录低点反弹，此前人民币兑美元中间价定在较高水平，缓解了近期有关人民币贬值的压力。

随着市场担忧的减弱，欧元区负债最沉重国家的公债收益率下滑，银行间放贷的市场压力指标趋于缓和。市场一度担心人民币疲软把通缩压力带到发达国家。

葡萄牙10年期公债收益率较上周高点下滑约一个百分点，当时投资者忧心中国经济放缓以及全球银行业的状况。

人民币兑美元现汇上涨逾1%至人民币6.4900元，为今年以来最强水平。人民币兑美元中间价周一较上交易日升0.3%。媒体引述中国央行行长周小川表示，不会让投机力量主导市场情绪。

欧元区长期通胀预期指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 上升至1.46%，上周曾触及纪录低点1.44%。

然而，这项显示市场在2021年对2026年通胀预期的指标，仍然远低于欧洲央行的2%目标。

“中国当局的强力声明显示其将维稳人民币，这对市场信心是有帮助的，”RIA Capital Markets债市分析师Nick Stamenkovic说。“但投资者仍担心他们在未来可能仍将压低人民币。”

德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.24%，落后于整体市场的涨势，因投资者转向股票和高收益债券等风险更高的资产。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌14个基点至3.48%，较上周高点下滑90个基点。

部分分析师认为上周葡萄牙公债卖压恐怕将重演2011-2012欧债危机，但其他分析师却表示这样的比喻不当，因为欧洲央行现正在购债，而且下月可能增加买进债券。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧央准备在3月放宽政策，但他驳斥了意大利财政部所说的欧洲央行可能在量化宽松计划中购买不量贷款支持的ABS证券。 (完)

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