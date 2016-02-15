《全球汇市》日圆与欧元下跌，因央行官员言论舒缓市场紧张神经

* 日本首相安倍称，日本将在必要时采取行动

* 欧洲央行总裁德拉吉简述可能采取的进一步举措

* 中国境内人民币兑美元汇率创下2005年汇改以来最大单日涨幅

* 不过市场波动可能因美国假期而被放大

路透伦敦2月15日 - 欧元和日圆兑美元周一走软，投资者上周追逐传统避险资产的行为出现逆转，因为央行官员暗示可能采取进一步措施刺激全球经济增长。

美国市场周一因国内假期休市，因此日本首相安倍晋三的讲话引领市场走势。安倍警告称，该国政府将采取行动对抗“过度的汇率波动”；外界将此一致解读为当局可能干预市场打压日圆。

中国人民银行行长周小川也淡化该国外汇储备减少的忧虑，帮助推动境内人民币兑美元创下2005年汇改以来的最大单日升幅。

而欧洲央行总裁德拉吉预示，该央行可以采取更多措施，以支持信贷并助推经济重新启动。此番言论打压欧元与日圆在伦敦午后交易中又下跌0.5%。

“德拉吉开始讲话后，美元兑欧元即扩大涨势，”荷兰合作银行分析师Piotr Matys表示。

“他发出另一个相对温和的暗示，帮助推动全球市场人气进一步改善.”

股市自2月以来的下跌已促使资本流向传统避险货币日圆，推动日圆兑美元 上扬7%，并引发日本当局将出手干预的猜测。美元兑日圆盘中上涨1%报114.45日圆。

欧元 在过去一周被投资者视为比日圆的安全性略差一些，不过在德拉吉于欧洲议会发表讲话后，欧元与日圆兑美元双双下跌1%。欧元兑美元最新报1.1145。

安倍晋三还表示，希望20国集团(G20)财金首脑下周在上海开会时采取适当举措，应对全球经济问题。

澳元与新西兰元兑美元 双双上涨约0.5%。

境内人民币兑美元 较春节前最后一个交易日水准上涨1.2%。人民币境内汇率自12月以来的下跌，是导致全球市场动荡的最重要因素之一。

人民币上涨也反映出美元兑发达经济体货币在中国春节假期期间走软，但与美元兑其他亚洲新兴货币的走势不太一致。离岸人民币 微升0.1%。

欧洲市场人气依然极度脆弱。许多分析师提到日本经济增长数据疲弱和中国1月贸易数据逊于预期。

“中国已经通过提高定盘价显示其决心，但并没有很打动我，”西联汇款驻伦敦的公司债主管Tobias Davis表示。“这是早该出现的风险偏好反弹。不过中国数据很糟糕，日本的问题也依然持续。”(完)

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