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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:27 BJT

金砖国家：2月15日股汇市收盘纵览

路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报726.86点，上涨2.2%。

中国股市：沪综指猴年首日微收低大幅缩减跌幅，受海外市场反弹提振

中国汇市：节后首日人民币收涨逾750点子创年内新高，汇率弹性上升

香港股市：恒生指数收盘跳涨逾3%，受全球市场反弹激励

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,092.892点，上涨0.72%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9953/63，上日收报3.9889/95。

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南非股市：收高，因新兴市场资产受到中国央行言论的提振；中国央行表示将不会让人民币进一步贬值，缓解了全球通缩疑虑。指标Top-40指数 收报44,379.1点，上涨2.92%；大盘综合指数 收报49,851.95点，上涨2.6%。

南非汇市：兰特兑美元上涨，中国央行言论提振新兴市场资产

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印度股市：NSE指数跳升逾2.6%，创一年多以来最大单日百分比涨幅，银行和矿业类股上周下挫后浮现强劲买盘，提振大盘上扬。BSE指数 收报23,554.12点，上涨2.47%；NSE指数 收报7,162.95点，上涨2.61%。

印度汇市：卢比上扬，追随本地股市的大涨态势，因人民币中间价走强缓解了贬值担忧，从而提振风险资产。卢比兑美元 收报68.065/68.075，上日收报68.23/68.24。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报707.24点，上涨2.51%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报376.09点，上涨2.6%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.95，升值1.77%；卢布兑欧元 报85.801，升值2.65%。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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