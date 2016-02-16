金砖国家：2月15日股汇市收盘纵览

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报726.86点，上涨2.2%。
中国股市：沪综指猴年首日微收低大幅缩减跌幅，受海外市场反弹提振
中国汇市：节后首日人民币收涨逾750点子创年内新高，汇率弹性上升
香港股市：恒生指数收盘跳涨逾3%，受全球市场反弹激励
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,092.892点，上涨0.72%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9953/63，上日收报3.9889/95。
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南非股市：收高，因新兴市场资产受到中国央行言论的提振；中国央行表示将不会让人民币进一步贬值，缓解了全球通缩疑虑。指标Top-40指数 收报44,379.1点，上涨2.92%；大盘综合指数 收报49,851.95点，上涨2.6%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，中国央行言论提振新兴市场资产
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印度股市：NSE指数跳升逾2.6%，创一年多以来最大单日百分比涨幅，银行和矿业类股上周下挫后浮现强劲买盘，提振大盘上扬。BSE指数 收报23,554.12点，上涨2.47%；NSE指数 收报7,162.95点，上涨2.61%。
印度汇市：卢比上扬，追随本地股市的大涨态势，因人民币中间价走强缓解了贬值担忧，从而提振风险资产。卢比兑美元 收报68.065/68.075，上日收报68.23/68.24。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报707.24点，上涨2.51%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报376.09点，上涨2.6%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.95，升值1.77%；卢布兑欧元 报85.801，升值2.65%。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，