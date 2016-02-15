伦敦期市：ICE白糖期货小幅收高，3月到期合约结果公布

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦2月15日 - 白糖期货周一在清淡交投中小幅收涨，市场消化周五到期的3月白糖合约有超过30万吨已经交割的消息。
伦敦可可及罗布斯塔咖啡期货小跌，由于美国周一因假期休市，成交量下降。
洲际交易所(ICE)周一表示，有313,050吨3月到期的白糖合约已经交割，大部分将在阿联酋(阿拉伯联合大公国)装运，证实了稍早交易员提供的消息。
5月白糖合约 结算报每吨380.00美元，上涨1.50美元或0.4%。
伦敦可可期货小幅收低，回吐部分上周五的涨幅，但市场仍然忧心最大产国科特迪瓦(象牙海岸)的乾旱天气。
5月伦敦可可 收低19英镑或0.9%，报每吨2,052英镑。
罗布斯塔咖啡期货小幅下跌，5月合约 跌8美元或0.6%，报每吨1,433美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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