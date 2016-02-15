伦敦期市：ICE白糖期货小幅收高，3月到期合约结果公布

路透伦敦2月15日 - 白糖期货周一在清淡交投中小幅收涨，市场消化周五到期的3月白糖合约有超过30万吨已经交割的消息。

伦敦可可及罗布斯塔咖啡期货小跌，由于美国周一因假期休市，成交量下降。

洲际交易所(ICE)周一表示，有313,050吨3月到期的白糖合约已经交割，大部分将在阿联酋(阿拉伯联合大公国)装运，证实了稍早交易员提供的消息。

5月白糖合约 结算报每吨380.00美元，上涨1.50美元或0.4%。

伦敦可可期货小幅收低，回吐部分上周五的涨幅，但市场仍然忧心最大产国科特迪瓦(象牙海岸)的乾旱天气。

5月伦敦可可 收低19英镑或0.9%，报每吨2,052英镑。

罗布斯塔咖啡期货小幅下跌，5月合约 跌8美元或0.6%，报每吨1,433美元。(完)

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