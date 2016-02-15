南非汇市：兰特兑美元上涨，中国央行言论提振新兴市场资产

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透约翰内斯堡2月15日 - 南非兰特兑美元周一上涨，因中国央行有关人民币无持续贬值基础的言论，缓解了全球通缩疑虑，促使新兴市场资产获得提振。
1600 GMT，南非兰特兑美元 报15.7700，较上周五纽约收盘15.8750上涨0.66%。
“若干因素促使兰特本周开局走强，包括美元投机仓位减少，且亚股上涨，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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