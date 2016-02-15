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债券 | 2016年 2月 16日 星期二 07:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，中国央行言论提振新兴市场资产

路透约翰内斯堡2月15日 - 南非兰特兑美元周一上涨，因中国央行有关人民币无持续贬值基础的言论，缓解了全球通缩疑虑，促使新兴市场资产获得提振。

1600 GMT，南非兰特兑美元 报15.7700，较上周五纽约收盘15.8750上涨0.66%。

“若干因素促使兰特本周开局走强，包括美元投机仓位减少，且亚股上涨，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。(完)

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