版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 07:51 BJT

****澳新经济指标预测--2月16日-2月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    2月15日当周
        
    2月16日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月17日(三)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价        第四季         --       +1.6%
                                  产出物价                       --       +1.3%
    
    2月18日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          1月     增加1.5    减少0.1
             全职就业人数(万人)                                  --    增加1.76
             就业参与率                                        65.2%      65.1%
             失业率                                             5.8%       5.8% 
        
    
    2月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月22日当周
    
    2月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月23日(二)
    暂无重要经济数据公布。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐