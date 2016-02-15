澳新经济指标预测--2月16日-2月23日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月17日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -- +1.6% 产出物价 -- +1.3% 2月18日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少0.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.76 就业参与率 65.2% 65.1% 失业率 5.8% 5.8% 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选