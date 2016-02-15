《中国报摘》--中国证券报2月16日

* 头版头条:

--分析人士预计，中国央行在公开市场的高频操作与商业银行春节后现金回流高峰将有序衔接，从而确保春节后逆回购到期的回笼压力平滑可控，节后流动性基本无虞，但春节后银行的现金回笼恐难造就往年的宽裕局面，货币市场利率料以稳为主。

* 其他:

--银监会发布的2015年四季度主要监管指标数据显示，银行业利润增长有所趋缓，商业银行去年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%；不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。

--中国银行国际金融研究所报告预计，今年上市银行资本充足状况将面临较大压力。当前上市银行资本充足率在13%左右，抵御风险能力有待进一步提高；此外，上市银行资产规模保持两位数增长，同时不良贷款率进一步提高，对资本需求将明显提升，而净利润增速放缓且分红率基本稳定，内源补充作用较有限。

--据金融信息平台银率网统计，1月全国新成立P2P网贷平台共27家，环比减少60.9%，而新增问题平台79家，至1月底全国正常运营平台共2,771家，已连续两个月出现负增长。

--数据显示，截至昨日收盘，2016年以来共有49家公司公告完成当期员工持股计划，25家公司计划推出员工持股计划。在市场大幅调整的情况下，多家公司员工持股计划出现浮亏，采用杠杆的员工持股计划面临较大风险。