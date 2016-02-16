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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:12 BJT

《全球汇市》美元兑日圆及欧元持坚，避险情绪减弱

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1172 1.1153 +0.17 +2.87 1.0860

美元/日圆 114.37 114.57 -0.17 -4.93 120.30

欧元/日圆 127.76 127.82 -0.05 -2.08 130.47

美元/瑞郎 0.9865 0.9867 -0.02 -1.53 1.0018

英镑/美元 1.4445 1.4433 +0.08 -1.99 1.4738

美元/加元 1.3815 1.3833 -0.13 -0.17 1.3839

美元/离岸人民币 6.5014 6.4995 +0.03 -1.01 6.5680

澳元/美元 0.7150 0.7137 +0.18 -1.72 0.7275

新西兰元/美元 0.6648 0.6646 +0.03 -2.59 0.6825

澳元/日圆 81.780 81.750 +0.04 -6.67 87.620

新西兰元/日圆 76.050 76.220 -0.22 -7.23 81.980

英镑/日圆 165.25 165.41 -0.10 -6.75 177.22

澳元/新西兰元 1.0752 1.0727 +0.23 +0.83 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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