美国与加拿大经济指标预测--2月16日-2月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月16日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +0.7% +1.0%
1330 美国纽约联储制造业指数 2月 负10.00 负19.37
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 60 60
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384
2月17日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 117.7 114.9
建筑许可年率(万户) 120.0 120.4
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -0.6% -1.0%
(较前月) -0.2% -0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.4% +0.3%
(较前月) +0.1% +0.2%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.4%
产能利用率 76.7% 76.5%
制造业产出(较前月) +0.3% -0.1%
2月18日(四)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.2% +1.8%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 -- 26.9
四周均值(万人) -- 28.125
续请失业金人数(万人) 2月6日当周 -- 223.9
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负2.8 负3.5
1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%
2月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.6% +1.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.1%
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +0.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.1%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1%
2月22日当周
2月22日(一)
1330 美国全国活动指数 1月 -- 负0.22
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.4
2月23日(二)
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.9% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +5.9% +5.8%
1500 美国消费者信心指数 2月 97.3 98.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 538 546
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 2月 -- 正2
服务业指数 -- 正10
制造业指数 -- 负6
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 徐文焰；审校 张涛)