版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--2月16日

=============================近期重要政经日程==========================

2月16日（周二）

--澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普将于2月16-18日对中国进行正式访问，并举行第三轮中澳外交与战略对话。

*--“中国社会科学院高端智库论坛”之“2016年经济形势座谈会在北京举办。

*--中国外交部副部长张业遂将于16日在首尔与韩国外交部第一次官林圣男举行第七次中韩外交部门高级别战略对话。

=============================近期重要政经日程==========================

*2月17日（周三）

--国家发展改革委员会上午9:30发布宏观经济运行数据并回应热点问题。

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐