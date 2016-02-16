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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月16日

*工商时报：

--台股昨日猴年开红盘，虽然春节封关期间国际股市多大跌，台股开盘一度重挫，但护盘奏效，国安基金、政府四大基金昨砸下逾40亿台币强力护盘。

--中华电信 启动投资、并购新创公司，董事长蔡力行昨日表示，中华电信未来三-五年营收、获利持续成长的机会及动能就在新创事业，中华电将积极投入。

*经济日报：

--财政部昨日公告与意大利签署〞避免所得税双重课税及防杜逃税协定〞（简称台义租税协定），今年1月1日起取得的税款即可生效适用。这是第29个生效的全面性所得税协定，也是和欧洲国家所签署的第14个全面性租税协定。

--总统当选人蔡英文本周四展开产业之旅，首站参访绿能产业，将前往屏东县佳冬乡出席第一座浮动型太阳能光电启用典礼，下周起还会参访生医科技、精密机械、资通讯、国防、新农业、高阶材料等产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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