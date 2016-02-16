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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报2月16日

**头版头条**

--环球忧虑进一步纾缓，在岸人民币 创10年最大升幅，加上油价曾升越30美元关，外围股市昨晚延续升势，香港恒生指数 夜期再涨逾百点。

**其他**

--评级机构标准普尔指出，香港政府可透过“减辣”去缓和楼市跌势，故今次楼市下跌周期不像97/98或08年般严重，今年楼价料跌10-15%，大部分发展商财力足以抵御，大幅减价机会不大。

--香港证监会主席唐家成于立法会财经事务委员会会议上表示，正在与港交所 了解“第三板”的构想，暂时没有实质资料和详情；证监会行政总裁欧达礼则指，“第三板”需要小心应对投资者所承担的风险。

--恒发洋参 公布于上周六与潜在独立第三方投资者签订谅解备忘录，拟以每股0.01港元，即较停牌前报价折让86.5%的价格，向后者发行总值约2.8亿港元股份，约占扩大后股本58.3%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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