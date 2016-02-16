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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:41 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月16日-2月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月16日(二)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。

悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。

纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。

2月17日(三)

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(0030)。

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。

2月18日(四)

洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。

日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。

法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。

2月19日(五)

萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。

2月21日(日)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。

2月22日(一)

暂无重要经济事件。

2月23日(二)

伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国国会一个委员会活动(1000)。

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)发表演说(1330)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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