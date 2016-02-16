《全球重要经济事件一览表》--2月16日-2月23日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月16日(二)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。
悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。
纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。
2月17日(三)
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(0030)。
圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。
2月18日(四)
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。
法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。
2月21日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。
2月22日(一)
暂无重要经济事件。
2月23日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国国会一个委员会活动(1000)。
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)发表演说(1330)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，