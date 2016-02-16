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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月16日

**上海证券报**

--春节过后，迎来一波基金发行潮，其中保本、QDII成为主力品种，2月15日起的一周内，有15只新发行基金，其中保本基金占5家，QDII基金占4家，其余6只为偏股混合基金。

**证券时报**

--继五位执委会委员返回后，中信证券 前期遭边控人员也在春节期间顺利出境，知情人士判断，取消边控和大部分人员回归，意味着公安机关对中信证券的调查已取得初步结果，并且调查结果比业界预想的要乐观，中信证券遭调查事件已现转机。

**人民日报**

--美国彼得森国际经济研究所高级研究员撰文认为，中国经济发展势头依然强劲。通过实施全面深化改革计划，中国可以确保在未来10年保持6%或更高的经济增长率。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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