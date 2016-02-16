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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:43 BJT

《交易视点》台债追价风险上升，操作建议维持持有--凯基证券

路透台北2月16日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，目前台湾经济展望仍差，且国际金融环境有恶化的迹象，整体而言，公债多头走势不易扭转，惟短线利率跌幅已深，追价风险明显上升，操作上维持持有建议，待利空反弹再寻买点加码，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券105/4期 0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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