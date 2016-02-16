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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:45 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家    规模   发行细节
 2/16        日本           标售20年期公债
 2/16        西班牙         标售六个月和12个月期国库
                            券
 2/17        葡萄牙         标售国库券
 2/17        日本           标售12个月期贴现国库券
 2/17        德国           标售10年期公债
 2/18        日本           标售三个月期贴现国库券
 2/18        日本           标售五年期公债
 2/18        法国           标售BTAN/通胀保值债券
 2/22        法国           标售国库券(BTF)
 2/23        美国           发售两年期公债
 2/23        日本           标售40年期公债
 2/23        西班牙         标售三个月和九个月期国库
                            券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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