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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:48 BJT

《香港报摘》--信报2月16日

**头版头条**

--在岸人民币 即期于农历新年假期后复市一度飙升815点子（1.26%），收盘大涨751点子（1.16%），为今年新高。

**其他**

--香港迪士尼公布截至去年9月底止的2015年度入场人次下跌9.3%至680万，其中内地客人数急跌23%，全年收入按年下跌6.4%，并由盈转亏；香港迪士尼乐园行政总裁金民豪表示，今年市场动荡，相信营运情况与去年相若。

--旅游发展局公布2016/17年度工作计划，预料今年整体访港旅客人次为5,826.8万，按年跌幅收窄至1.86%；内地客访港人次预计为4,435.3万人次，减少3.2%。

--停牌近一个月的长港敦信 公布于1月19日接获香港股份登记分处卓佳的通知，发现长港敦信合共1.6亿股的股份证书出现异常；消息指事件疑涉及有人行使假股票。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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