《新兴市场重要经济事件预告》--2月16日-2月23日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月16日(二)
首尔--韩国央行召开货币政策会议，并宣布利率决定(0100)。
2月17日(三)
马尼拉--亚洲开发银行(ADB)主办第二届亚洲综合企业论坛(Asia Inclusive Business Forum)(至2月19日)。
曼谷--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)。
2月18日(四)
暂无重要经济事件公布。
2月19日(五)
暂无重要经济事件公布。
2月22日(一)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将就近来经济事件和政策举行外国媒体记者会(0530)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议(1400)
布拉格--欧洲投资计划--欧盟经济增长工具会议。
2月23日(二)
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
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日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，