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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:51 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月16日-2月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月16日(二)

首尔--韩国央行召开货币政策会议，并宣布利率决定(0100)。

2月17日(三)

马尼拉--亚洲开发银行(ADB)主办第二届亚洲综合企业论坛(Asia Inclusive Business Forum)(至2月19日)。

曼谷--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)。

2月18日(四)

暂无重要经济事件公布。

2月19日(五)

暂无重要经济事件公布。

2月22日(一)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将就近来经济事件和政策举行外国媒体记者会(0530)

耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议(1400)

布拉格--欧洲投资计划--欧盟经济增长工具会议。

2月23日(二)

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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