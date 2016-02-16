《台湾重要政经日程》--2月16日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
=====================今日重要政经消息============================== 2/16(二) --16:00 财政部公布1月进出口数据，上月出口年减13.9%。 --16:30 金管会例行记者会。 ==================================================================== 2/17(三) --16:00 主计总处公布第四季GDP年增率统计值，概估值为负0.28%。 *2/18(四) --12:00 元大投信记者会。 *2/19(五) --台湾立法院开议。 2/22(一) --12:30 台湾央行标售105/3期公债，金额300亿台币，天期为两年期，2月25日(四)发行。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/24(三) --16:00 台湾经济部公布1月外销订单年变动率，上月为年跌12.3%。 --16:20 台湾央行公布1月的M2年增率，上月为年增5.68%。 2/25(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.88%。 2/26(五) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，