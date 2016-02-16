《香港重要政经日程》--2月16日-2月29日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
================== 今日重要政经消息=================
2月16日（周二）
--10:00 冠捷科技 股东特别大会。
--11:30 毕马威香港财政预算案回顾与展望记者会。
--15:00 联合光伏 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月17日（周三）
-- 阳光房地产投资信托基金 公布中期业绩。
--11:30 新世界发展 股东特别大会。
--12:15 新世界中国 股东特别大会。
2月18日（周四）
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 瑞东集团 公布全年业绩。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
--10:00 昆仑能源 股东特别大会。
2月19日（周五）
-- 合景泰富 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
--11:00 五龙电动车 股东特别大会。
2月22日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 时代地产 公布全年业绩。
-- 新创建 公布中期业绩。
2月23日（周二）
-- 公布1月份消费物价指数（CPI）。
-- 公布11-1月失业率。
-- 渣打集团 公布全年业绩。
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 新世界发展 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布全年业绩。
--09:00 2016证监会论坛。
--11:00 酷派集团 股东特别大会。
2月24日（周三）
-- 香港2016-17年度财政预算案。
-- 公布香港2015年第四季GDP。
-- 达利食品 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 合和实业 公布中期业绩。
--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。
2月25日（周四）
-- 公布1月份进出口数字。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，