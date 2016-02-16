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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:57 BJT

《交易视点》景气复苏状况不明，台债仍以偏多看待--元大宝来证

路透台北2月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，假期前央行调降14天定存单利率至0.26%，原为0.29%，新年假期后，货币市场利率有望随央行引导而下滑，有助于公债殖利率走势。景气复苏状况不明，配合全球避险气氛，公债仍以偏多看待。

预估本周10年券105/4期 殖利率成交区间在0.80%-0.90%，五年券104/13期 则在0.45%-0.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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