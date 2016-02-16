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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行会议记录公布后走高

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* 澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后，升至0.7165上方的盘中高点

* 会议记录并无意外之处，澳洲央行对国内经济看法乐观，即便全球出现波动

* 澳元从商品价格反弹中受益

* 阻力位在昨日高点0.7172和2月4日高点0.7242 (完)

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