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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 08:59 BJT

日本金融：负利率生效首日，隔夜无担保拆款利率下跌至0.001%

路透东京2月16日 - 日本央行负利率政策周二生效的第一天，日本隔夜无担保拆款利率处于0.001%，该利率是日本银行间放款市场指标。

该利率周一在0.010-0.125%，加权平均值为0.074%。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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