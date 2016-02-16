《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日

**明报**

--香港上海汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜强调，香港及英国同样具能力获一家像汇丰这样的跨国银行作为总部，是次把总部留在英国，并非因为中国央行及中国证监会近期推出不受市场欢迎的政策。

**星岛日报**

--受金价持续回落拖累，紫金矿业 公布未经审计2015年度纯利16.88亿元人民币，按年大跌28%；营业额则增26.88%至745.56亿元。

**苹果日报**

--随着农历新年黄金周结束，澳门博彩企业亦开始推出优惠以填补假期后淡市，金沙中国 旗下酒店在2月26日前预订并在7月15日前入住，可以获得五五折优惠；银河娱乐 旗下银河酒店亦推出七折优惠抢客。

**东方日报**

--厦门港务 停牌以公布母公司厦门港务控股正筹备转让若干相关码头资产予公司，公司拟以非公开发行股票形式募集资金，以收购上述资产。

**文汇报**

--万达集团董事长王健林表示，2016年的预期总收入下调12%，其中，地产收入目标从去年的1,640亿元人民币减少到1,000亿元。（完）

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