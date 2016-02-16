港报社评：量刑手软，失阻吓暴力作用--星岛日报2月16日

旺角暴动完全摒弃了本港的和平示威文化，一些群众街头运动，近年暴力程度不断升级，令人质疑过去法庭对类似罪行的判罚，远未能达到足够的阻吓作用。 以两年多前的占领行动为例，期间多次出现暴力冲突，到昨日为止，法庭已经宣判的只有一百五十七宗案件，当中仅六十八宗定罪，有三十宗判监两天至十个月不等，其余分别判处社会服务令、感化令，或罚款三百至三千元不等。 当中被判监者中，大部分刑期都是两、三个星期，被判囚十个月者，是在金钟海富中心冲突中把警员打至昏厥的一个人。有些个案，法庭判刑轻到不近情理，社会议论纷纭，律政司上诉后，法庭才加刑。

最明显的例子，是二○一四年十一月十九日，示威者占领立法会大楼外空地期间，网上谣传立法会议当晚将审议俗称「网络廿三条」的《版权（修订）条例草案》，激起示威者暴力冲击立法会大楼，要撬开立法会玻璃门，又撬起现场渠盖进行破坏，事后点算，遭破坏的玻璃门九扇、玻璃幕墙七幅、渠盖二十五块、假天花等，动用了纳税人五十八万七千元维修。四个被告却只被判一百五十小时社会服务令，律政司要求加刑，法官才改变初衷，除了一个被告因为年轻获维持原判，其余三人改判入狱三个半月。

事实上，未待占中发生，早在二○一四年六月，立法会财务委员会审议新界东北发展计画前期工程拨款时，已经发生过一批示威者强行冲击立法会大楼事件，一个立法会保安员更被扭伤手指，示威者却只被判社会服务令。

由于部分被告声称抱有「正义」理念，法庭倾向认为他们只是采取了错误的方法，与一般恶意破坏有所不同，成为量刑的一个考虑因素。不过，轻判出来的结果，与大众在电视画面所见的暴力情况极不相称，恐怕有损社会对法庭的观感。 一些警员千辛万苦拘捕犯法者，并花大量时间作证，最后眼白白看着法庭将他们「放生」，难免滋生挫折情绪，影响日后执法的积极性。

更重要的是，当社会大众看到这样的暴力行为只获轻判，将导致更多人更加肆无忌惮假正义之名来进行破坏，法庭判刑不但起不到应有的阻吓作用，反而令这些人觉得所付代价不高，而肆意妄为。 诚然，在大规模示威的混乱场面，莫说搜证，连认人都难，尤其是不少冲突在黑夜发生，而待处理的案件又山积，要又快又准把案件提上法庭，符合刑事案的定罪标准，极不容易。法官判案时，不可能偏离宁纵毋枉的重要原则，量刑也须依从法律而不应过度「用重典」。 但是，如果法庭量刑远比社会合理预期为低，也与罪行严重性不成比例，收不到足够阻吓作用，将令这类案件愈来愈多，暴力程度也愈来愈高，那就会动摇大众对司法制度、维持社会安定和保障市民安全的信心，最后动摇法治的根基。

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