港报社评：严正制裁违法者，才是真正维护法治--文汇报2月16日

中联办主任张晓明日前在回应旺角暴乱事件时表示，坚信特区政府包括执法机关一定会依法处置有关事态，追究犯事者的刑事责任。张主任这番话表达出中央对特区政府的高度信任，也讲出了香港广大市民的心声。崇尚法治、有法必依、违法必究是香港最重要的核心价值之一，而要维护这个核心价值，就必须不枉不纵、严正执法，对少数以身试法者依法作出惩处，唯有这样才能够真正保护遵章守法的大多数市民，从而在根基上巩固法治。相反，如果违法者得不到应有的惩处，违法行为必将逐渐泛滥，社会大众对法治尊严将逐渐丧失信心，香港的法治将被逐步蚕食而最终崩溃。

旺角暴乱事件发生后，香港主流民意作出了严厉谴责。但也有少数人发出为暴乱者辩护的奇谈怪论，当执法机关逮捕一些暴徒并以暴动罪起诉时，个别人又声称他们都是年轻人，有些还是大学生，法律不是用来制裁人的，应该保障人权和自由云云。这些奇谈怪论的目的很明显，就是要为这些暴徒开脱，让他们像过去那样「轻松」地逃脱法律的严正制裁。

法律是规范人与人之间关系而建立起来的一套带强制性质的规则体系，无论法律随着人类社会的发展如何变化，任何一套法律体系都具备强制性内容，包括如果违反法律规范，就会受到何种处罚的规定，以促使在该法律体系下生活的人们，遵从法律规定，否则就要付出相应的代价。谨守法律规范，才可能令绝大多数人既遵守法律，也得到法律的保护。因此，从法律理论的角度看，执法就是为了更多的人守法；依法惩处少数违反者，以儆效尤，就是对大多数守法者权益的尊重及保护，也是对法律制度本身的尊重和保护。

历史的经验反覆证明，法治保障得力，社会就稳定，就能健康发展；反之，社会就动荡，就会陷入无序混乱。旺角街头的事件，之所以由开始的骚乱引发成暴乱，与过去数年发生的历次大小暴力冲击，包括违法「占中」和破坏立法会大楼的被告并没有得到法律应有的惩处，有着相当密切的关系。法律面前本应人人平等，判案不应考虑犯法者的个人情况和诉求，更不应注重任何政治因素。的确，这次参与暴乱而被捕的人士中，有些是不明真相，有些是受到激进组织的煽动而误入歧途。但是，无论如何，他们都是涉嫌触犯了暴动罪，需要受到法律的严厉惩处。只有依法严惩这些参与者，才能在社会上树立起一面警告牌，让那些企图用暴力手段来搞乱社会的人望而却步，才能真正保护到渴望安居乐业、宁静生活的广大市民。对于那些涉世不深而被教唆导致犯罪的青年，法律的惩处也是他们应得的教训，更是社会对他们的善意提醒，让他们真正得到反省，以吸取教训，重新做人。

由此观之，如果对旺角暴乱的暴徒不能够依法严惩，客观上就是助长暴力冲击行为；作为执法、司法者，就是未能履行法律赋予的保护社会稳定的责任，更令广大市民对法律的尊严和香港的司法体系产生信心危机！因此，依法严惩暴徒，既事关社会稳定，也关乎维护法治尊严。作为法律的践行者和守法者，司法者应该明白自己肩负的责任。

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