港报社评：管控内部主观因素，发挥旅业地缘优势--明报2月16日

访港旅客持续下跌，特别是内地旅客来港跌幅有扩大之势，按整体客观环境和本港的主观因素，预期今年旅游业难望好转，还会继续寻底，对本港经济或就业的影响，将逐渐浮现出来。本港在等待客观环境好转的同时，最重要是不要使可控制的主观因素恶化，旅发局须继续争取其他国家地区的客源，减轻内地旅客减少的影响；政府则要利用调整期，策划增加旅游景点和设施，以备他日复苏之时，本港旅游业能够以更佳体质迎接各方来客。

较早前，旅发局已经公布2015年访港旅客较2014年下跌2.5%，昨日披露的最新数字是过夜旅客下跌3.9%，人均消费下跌9.1%，与入境旅游相关总消费则下跌7%，数据可谓全面告急；其中内地旅客去年逐月持续下跌，承接这个跌势，按旅游业议会提供的数字，今年农历新年内地旅行团来港，由过去约380团锐减七成至只有约120团，是10多年来最大跌幅。

据旅发局提供的情况，去年来自东南亚的短途旅客有轻微增长，惟增幅有限，未能抵消内地旅客愈跌愈多的减幅。来港内地旅客减少，原因包括全球、特别是邻近国家地区大力拓展旅游业，争夺内地旅客，相继放宽限制，方便他们到访；还有是日本、韩国等亚洲国家的货币贬值，欧元持续弱势，港元因为联系汇率成为强势货币，来港玩乐购物变得较昂贵。这些都是本港旅游业低迷的客观环境因素。

内地旅客已经成为全球旅游大军的主力，连年以显着幅度增长。据中国旅游研究院的数据显示，2014年内地外游旅客（不包括港澳和台湾）超过3000万人次，年增长率为16%；2015年的数字尚待公布，相信增长仍然可观。另外，根据联合国世界旅游组织的计算，2014年内地旅客在全球旅游相关总消费高达1649亿美元，按去年内地旅客在邻近国家地区扫货，「爆买」、「买爆」等已经成为当地潮语，因此，相信去年内地旅客在全球的总消费，不会少于前年。

内地旅客使全球旅游业风风火火之际，香港却斯人独憔悴，据国家旅游局公布的数字，今年内地春节7天假期的首6天，内地旅客到澳门按年增加4.9%，到台湾增加9.9%，来港人数却减少接近12%。因此，访港内地旅客减少，显然并非全然与内地经济下行、货币价值、其他国家地区抢客等大气候因素有关，而是本港的主观因素使然。极少数激进人物冲击内地旅客、近年来强迫购物频生甚至闹出人命等，是本港就接待内地旅客逐渐失去「近水楼台先得月」优势的原因。

旅游业是本港经济其中重要支柱，对GDP的贡献达到4.7%，与旅游业紧密相关的行业，零售业有超过34万个职位，饮食业约24万个，旅游业持续不景，负面影响会在零售业和饮食业反映出来，今年稍后或会有商舖、酒楼食肆裁员或结业，届时将推高失业率。目前的情况，是本港不仅未能更多地分食内地旅客这块大饼，反而流失客源，而且按可预见情况局面不会好转，即是说，本港将持续流失平均消费最高的内地旅客，这就是旅游业面对的实况。

本港无法控制外部环境因素，只能顺应时势，把影响减至最低，例如面对邻近国家地区的竞争，只要做好宣传，又能做到让旅客宾至如归，重塑「购物者天堂」令誉，则以本港的地缘优势，对内地旅客仍会有吸引力，前提是要在力所能及范围内，做好本分，勿再赶客是最基本的；另外，要整顿好旅游业的结构和运作，以更严格监管，扫除内地旅客来港就是待宰羔羊的恶劣形象。以本港目前的政治氛围，虽然内地旅客数量事涉敏感，不过为了整体利益，旅发局、旅议会以至政府等，仍然应该筹谋适当办法，努力去做，争取扭转局面。

另外，旅发局在外地宣传、吸引商务旅客、办活动、开拓特色旅游等，都是在逆境中要全力推动的环节。今次出现的旅游业低潮，涉及内地与本港矛盾，相信需要一段时间才有望消弭，政府除了做社会氛围的重建工作，应该趁机会全面检视旅游设施，构思和策划新景点，丰富旅游建设，为旅游业日后的发展打下更好基础。

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