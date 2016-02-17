背景资料：2016年中国信用债违约一览

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海2月17日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。
以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览：
发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备注
(亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 山东山水 15山水SCP002 8 2月12日 270天 4.50% 招商银行 超短融 本息违约，兑付日遇 水泥集团 节假日顺延至2月14日 亚邦集团 15亚邦CP001 2 2月9日 1年 7.95% 招商银行 短融 本息违约，兑付日遇
节假日顺延至2月14日 山东山水 13山水MTN1 18 1月21日 3年 5.44% 兴业银行 中票 本息违约 水泥集团 ----------------------------------------------------------------------------------------------(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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