中国债市动态：资金宽松现券收益率续涨，1月金融数据强劲压制情绪

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透上海2月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率续涨。目前资金虽然宽松，但1月新增信贷和社融等数据表现强劲，延后降准等政策预期，加之地方债启动发行供给压力增加，导致现券走势偏弱。
新债发行方面，国开行招标的一至七年四期债，其中一年和五年结果落在预测均值附近，三年和七年则高出预期，整体需求一般。
上海一银行交易员表示，早盘10年国开等现券收益率继续上行。“之前知道(金融)这个数据会比较好，但还是有点超预期了。加上地方债发行，投资盘也有压力。”
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.14%/3.10%，上日尾盘为3.10%/3.08%。
中国人民银行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.0%，增速创下19个月新高，而路透调查中值为增长13.4%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.885元人民币，较上日结算价下跌0.12%；10年期国债主力合约T1603 收报100.450元，较上日结算价跌0.2%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，