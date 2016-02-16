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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 12:09 BJT

中国债市动态：资金宽松现券收益率续涨，1月金融数据强劲压制情绪

路透上海2月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率续涨。目前资金虽然宽松，但1月新增信贷和社融等数据表现强劲，延后降准等政策预期，加之地方债启动发行供给压力增加，导致现券走势偏弱。

新债发行方面，国开行招标的一至七年四期债，其中一年和五年结果落在预测均值附近，三年和七年则高出预期，整体需求一般。

上海一银行交易员表示，早盘10年国开等现券收益率继续上行。“之前知道(金融)这个数据会比较好，但还是有点超预期了。加上地方债发行，投资盘也有压力。”

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.14%/3.10%，上日尾盘为3.10%/3.08%。

中国人民银行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.0%，增速创下19个月新高，而路透调查中值为增长13.4%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.885元人民币，较上日结算价下跌0.12%；10年期国债主力合约T1603 收报100.450元，较上日结算价跌0.2%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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