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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 09:17 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆突破阻力位82.05，涨势扩大

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* 自上周四触及77.75低点以来，澳元/日圆上涨了5.75%

* 股市和部分大宗商品价格大涨，迫使空头回补

* 该货币对目前在86.35/77.75跌势的50%回档位82.05上方

* 下一道阻力位为200日移动均线切入位82.70(完)

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