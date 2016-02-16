港报社评：暴力不容合理化，保港核心价值--经济日报2月16日

旺角暴力事件发生一周，社会上仍意见纷陈，有人认为事件乃官逼民反，惟暴力行为明显违法治、自由、民主等港人珍惜的核心价值，无论抗争者陈义多高，决不能将暴力合理化。

本港在年初一深夜突爆发数十年来最严重暴乱，社会上对事件性质仍有争议，既有人形容事件如同暴动、参与者行为有如禽兽，惟亦有人认为如此乱局乃「官逼民反」所致。但必须严正指出的是，有关暴力决不容合理化。

此因港人一向珍惜法治、自由、民主等核心价值，只有扞衞法治，个人自由才有保障；有自由的社会氛围，才有民主的土壤。这三大核心价值，一直是本港社会的最大公约数。旺角暴力事件，正完全违背这些核心价值。

正如政治学大师法兰西斯‧福山（Francis Fukuyama）总结人类选择政治制度的历史经验所言，要维持社会稳定发展，法治是不可或缺的元素。若如部分支持示威者的人士所言，要藉暴力行为「违法达义」，一旦不同政治取向、持不同诉求意见的人，皆动辄以违法暴力手段争取他们心中认为的「公义」，香港岂非无法无天，永无宁日？

暴力行为亦有违自由核心价值，因袭击警员、四处纵火，固于法不合，更严重损害他人的人身自由，以至人身安全。

如致力推动民主自由的大哲学家卡尔‧波柏（Karl Popper）所指，自由并非毫无约束、无限扩张，而是要以不侵犯他人的自由为前提，只有如此，才能有效地藉民主制度表达民意。

且暴力行为，绝非民主，因民主是以尊重各方包括少数，循和平手段谋求妥协，以得出共识。各持份者必须合作，民主社会才能前进，若事事摆出宁为玉碎，斗争到底的态度，实与霸权无异。美国总统奥巴马上月的国情咨文便指，民主建基于公民之间的互相信任，若全无妥协意慾，民主体制会戛然而止，一旦最极端的声音成为焦点，社会风气必然败坏。

正因如此，无论当日使用暴力的目的为何、陈义多高，暴力行为都应予强烈谴责，遑论将暴力行为合理化、甚至美化。

然而，同样值得社会深思的是，旺角暴力事件虽完全违背法治、自由、民主等三大港人核心价值，但社会舆论却非一面倒挞伐。有民调显示，虽有四成半市民谴责暴力，惟对暴力事件体谅但不赞成的亦逾四成，认同暴力抗争的则逾一成。

为数不少的港人对旺角暴乱持体谅态度，正好凸显事件并非单纯是个别年轻人的躁动，背后恐有更深层矛盾待解决，单靠严刑峻法，显无法根治背后症结。

港府昨虽否决成立独立调查委员会，惟要查找问题、解决问题、避免重蹈覆辙，成立权责具备的独立调查委员会，实所必须，有关这点明天续谈。

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