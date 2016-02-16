《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔2月16日 - 韩国央行周二连续第八个月维持利率不变，符合市场预期。央行同时关注全球政策调整对正在缓慢复苏的韩国经济的影响。
以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)：
2015年 6月11日 调降25个基点至1.50%
2015年 3月12日 调降25个基点至1.75%
2014年10月15日 调降25个基点至2.00%
2014年 8月14日 调降25个基点至2.25%
2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50%
2012年10月11日 调降25个基点至2.75%
2012年 7月12日 调降25个基点至3.00%
2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%
2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%
2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%
2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%
2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%
2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%
2008年12月11日 调降100个基点至3.00%
2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%
2008年10月27日 调降75个基点至4.25% *
2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%
2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%
2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%
2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%
2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%
2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%
2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%
2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%
2005年10月11日 调升25个基点至3.50%
2004年11月11日 调降25个基点至3.25%
2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%
2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%
2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%
2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%
2001年 9月19日 调降50个基点至4.00% *
2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%
2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%
2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%
2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%
2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%
1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%
* 代表非例行会议利率变动。(完)
(编译 龚芳; 审校 张若琪)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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