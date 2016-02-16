版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 09:20 BJT

标题新闻：伊拉克政府称愿支付库尔德斯坦自治区公务员薪水，暗示共享石油的协议可能复活

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐