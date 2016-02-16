澳洲经济指标总览--2月16日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月3日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差29.06 出口(较前月) -5% +1.0% 进口(较前月) -1% -1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月4日 (较前月) 12月 持平 +0.4% 就业市场(经季节调整) 2月18日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -0.1 +7.50 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.76 +4.73 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，