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货币新闻 | 2016年 2月 16日 星期二 10:01 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货上涨近1%，因巴西出口推迟

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 463.75 6.25 +1.37% +0.54% 471.00 45

CBOT玉米 362.00 3.25 +0.91% +0.49% 362.95 45

CBOT大豆 880.25 7.50 +0.86% +2.09% 872.63 61

CBOT稻米 $10.75 -$0.02 -0.19% -3.46% $11.23 36

美国原油 $30.66 $1.22 +4.14% +16.98% $31.05 52

汇率

欧元/美元 $1.118 $0.002 +0.20% -0.74%

美元/澳元 0.716 0.003 +0.36% +0.93%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 汪红英/王兴亚；审校 徐文焰/王丽鑫/张若琪)

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