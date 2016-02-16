芝加哥期市：美国大豆期货上涨近1%，因巴西出口推迟

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 463.75 6.25 +1.37% +0.54% 471.00 45
CBOT玉米 362.00 3.25 +0.91% +0.49% 362.95 45
CBOT大豆 880.25 7.50 +0.86% +2.09% 872.63 61
CBOT稻米 $10.75 -$0.02 -0.19% -3.46% $11.23 36
美国原油 $30.66 $1.22 +4.14% +16.98% $31.05 52
汇率
欧元/美元 $1.118 $0.002 +0.20% -0.74%
美元/澳元 0.716 0.003 +0.36% +0.93%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 汪红英/王兴亚；审校 徐文焰/王丽鑫/张若琪)
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