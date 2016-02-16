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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:11 BJT

韩国金融市场：韩元早盘因ECB总裁讲话推高美元而下跌，韩股上涨

冶炼和能源类股上扬，SK Innovation 上涨3.1%，LG化学 涨2%。

三星电子 上升1.3%，现代汽车 涨1.1%。

截至中午，外资卖超305亿韩元(2,509万美元)韩国股票。

KOSPI 200指数 小涨0.5%，KOSDAQ市场 走高1.7%。

三年期公债3月期货 微跌0.03点至110.19。

0130GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,215.9 1,208.1

日圆/韩元 10.6072/125 10.5899

韩国公债期货 * 110.19 110.22

韩国综合股价指数 1,873.10 1,862.20

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

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(编译 许娜/李婷仪/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪/杜明霞)

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