日本股市：早盘震荡上扬，软银因股票回购消息大涨14%

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
在油价反弹及美元/日圆高企之后，市场似乎已经止稳。美国原油价格周一晚间反弹至每桶30美元上方，因有消息称全球几个最大产油国的高层官员将罕见地私下会晤。
“由于这些外部因素，投资者的避险情绪已经减缓，”SMBC日兴证券投资研究部门总经理Chihiro Ohta说。
随着风险厌恶情绪的消退，金融股需求上升。三菱UFJ金融集团 上涨3.6%，瑞穗金融集团 上涨3.1%，野村控股 上涨2.5%，大和证券 上涨2.1%。
三菱重工 飙升超过5%，此前日经报导该公司开始进行洛克希德马丁(Lockheed Martin)的F-35A隐形战机的最后组装工作。
东证股价指数 上涨0.6%至1,300.14点。JPX日经400指数 上涨0.6%，报11,741.47点。(完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，