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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:27 BJT

日本股市：早盘震荡上扬，软银因股票回购消息大涨14%

在油价反弹及美元/日圆高企之后，市场似乎已经止稳。美国原油价格周一晚间反弹至每桶30美元上方，因有消息称全球几个最大产油国的高层官员将罕见地私下会晤。

“由于这些外部因素，投资者的避险情绪已经减缓，”SMBC日兴证券投资研究部门总经理Chihiro Ohta说。

随着风险厌恶情绪的消退，金融股需求上升。三菱UFJ金融集团 上涨3.6%，瑞穗金融集团 上涨3.1%，野村控股 上涨2.5%，大和证券 上涨2.1%。

三菱重工 飙升超过5%，此前日经报导该公司开始进行洛克希德马丁(Lockheed Martin)的F-35A隐形战机的最后组装工作。

东证股价指数 上涨0.6%至1,300.14点。JPX日经400指数 上涨0.6%，报11,741.47点。(完)

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