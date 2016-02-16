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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:29 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元延续升势，得益于风险偏好改善

澳元上扬主要是因为日圆和欧元疲弱。另外，大宗商品价格大幅走高也支撑了澳元的人气。

澳元兑日圆 升越82日圆，自上周触及四年低点后已回升4日圆。若突破今年跌势的61.8%回档位82.97，则上看年内高点86.36。

新西兰元兑日圆 小涨0.3%至76.42日圆，自上周触及六个月低点后已反弹逾3日圆。

欧元兑澳元 下跌至1.5607澳元，周一跌1.2%，因欧洲央行总裁德拉吉表示准备好在3月进一步放宽政策。

欧元兑新西兰元 从隔夜高位1.6700跌至1.6740新西兰元，远离上周所及高点1.7222。

新西兰元兑美元 从盘初时的0.6658美元上涨至0.6671，更加靠近0.6750附近的重要阻力位，本月曾四次触及该水准。若突破，则上看12月高点0.6881。(完)

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(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张若琪/龚芳)

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