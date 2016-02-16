台湾债市：指标10年公债殖利率陷盘整，台股反弹债市多头稍受挫

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北2月16日 - 台湾指标10年公债殖利率周二盘初陷入盘整。交易商表示，台股反弹，加以亚洲债市殖利率有所回升，令多头气势稍稍受挫，追价意愿稍弱。
他们认为，台股强劲反弹，台债短期殖利率或有向上修正的可能，不过卖压并不重，殖利率报价偏宽，短线不排除陷入盘整。此外，10年公债殖利率向上至0.88%可见买盘进场。
〞债市中期还是看多，货币政策仍然有进一步宽松的可能性，〞一位小型银行交易员表二。
他们也认为，中长券因殖利率水位仍高于短券，养券仍有一定吸引力，也是多头介入喜好的券种。
台湾央行自去年9月开始首次降息半码，12月接着第二度降息，目前重贴现率在1.625%。
本地时间1023，台股 反弹逾1%报8,157.64点。
交易员预估，今日10年公债104/12期 殖利率区间在0.840-0.880%。
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路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，