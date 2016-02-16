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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:29 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率陷盘整，台股反弹债市多头稍受挫

路透台北2月16日 - 台湾指标10年公债殖利率周二盘初陷入盘整。交易商表示，台股反弹，加以亚洲债市殖利率有所回升，令多头气势稍稍受挫，追价意愿稍弱。

他们认为，台股强劲反弹，台债短期殖利率或有向上修正的可能，不过卖压并不重，殖利率报价偏宽，短线不排除陷入盘整。此外，10年公债殖利率向上至0.88%可见买盘进场。

〞债市中期还是看多，货币政策仍然有进一步宽松的可能性，〞一位小型银行交易员表二。

他们也认为，中长券因殖利率水位仍高于短券，养券仍有一定吸引力，也是多头介入喜好的券种。

台湾央行自去年9月开始首次降息半码，12月接着第二度降息，目前重贴现率在1.625%。

本地时间1023，台股 反弹逾1%报8,157.64点。

交易员预估，今日10年公债104/12期 殖利率区间在0.840-0.880%。

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