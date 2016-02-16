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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:34 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价偏强整理，外资汇入令跟贬韩元力道消退

路透台北2月16日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价偏强整理。交易员表示，外资持续汇入，台股涨势扩大，令台币仍有升值压力，不过韩元与人民币纷纷走贬，使得台币尚无法突破上日区间。

他们指出，今日海外无本金交割远期外汇(NDF)自折价转为小幅溢价，显示海外看多势力消退，也令台币缺乏进一步走升力道。除非盘中外资大举汇入，否则台币实质价位不易升破33.00价位。

〞外资一早就进来，但韩元、人民币贬，不敢积极看多。〞一位公股银行交易主管说。

他们表示，下午财政部将公布1月出口数据，市场预期仍将衰退，在经济好转不易的状况下，台币续强不易。

路透调查显示，台湾1月出口或连12个月负成长，料较上年同期减少13.6%，凸显出新年伊始全球需求依然欲振乏力。

台币早盘实质交易区间落在33.049-33.087；上日在33.001-33.301。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.095/33.145，上日收在33.035。

交易员预测今日主要实质交易区间：33.000-33.100

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元兑日圆及欧元持坚，避险情绪减弱

--韩国央行：连续第八个月维持利率不变，符合市场预期 (完) (记者 董永年；; 审校 林高丽)

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