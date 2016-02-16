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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 10:42 BJT

《中国2016年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月16日

路透北京2月16日 - 以下为中国2016年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。
    
   1月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)：     
                              2016年1月        2015年                                                                                                 2014年
                              实际值   预估中     12月   11月     10月      9月      8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月      1月       12月
                                           值                                                                                                      
 居民消费价格指数(CPI)             ~      1.9      1.6    1.5      1.3      1.6      2.0     1.6     1.4     1.2     1.5     1.4     1.4      0.8        1.5
 工业生产者出厂价格指数(PPI)       ~     -5.4     -5.9   -5.9     -5.9     -5.9     -5.9    -5.4    -4.8    -4.6    -4.6    -4.6    -4.8     -4.3       -3.3
                                                                                                                                                   
 社会消费品零售总额*               ~        ~     11.1   11.2     11.0     10.9     10.8    10.5    10.6    10.1      10    10.2   10.7*        ~       11.9
 规模以上工业增加值*               ~        ~      5.9    6.2      5.6      5.7      6.1     6.0     6.8     6.1     5.9     5.6    6.8*        ~        7.9
 固定资产投资(不含农户)*           ~        ~       10   10.2     10.2     10.3     10.9    11.2    11.4    11.4      12    13.5   13.9*        ~       15.7
 贸易差额                     632.87    588.5   600.93    541    616.4    603.4   602.36  430.25  465.36  594.88  341.34   30.81  606.19    600.3     496.13
 出口（美元计）                -11.2     -1.9     -1.4   -6.8     -6.9     -3.7     -5.5    -8.3     2.8    -2.5    -6.4   -15.0    48.3     -3.3        9.7
 进口（美元计）                -18.8     -0.8     -7.6   -8.7    -18.8    -20.4    -13.8    -8.1    -6.1   -17.6   -16.2   -12.7   -20.5    -19.9       -2.4
 广义货币供应量M2               14.0     13.4     13.3   13.7     13.5     13.1     13.3    13.3    11.8    10.8    10.1    11.6    12.5     10.8       12.2
 月度新增人民币贷款           25,100   18,000    5,978  7,089    5,136   10,500    8,096  14,800  12,791   9,008   7,079  11,800  10,200   14,700      6,973
 人民币贷款余额同比增长(%)      15.3     14.4     14.3   14.9     15.4     15.4     15.4    15.5    13.4    14.0    14.1    14.0    14.3     13.9       13.6
                                                                                                                                                   
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 马蓉；审校 黄凯)

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