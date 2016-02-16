香港个股：Elliott重申东亚银行董事会应探索卖盘方案

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透香港2月16日 - 就香港第五大银行--东亚银行 公开回绝卖盘要求，其第四大股东、国际对冲基金Elliott Capital重申，东亚的董事会应探索卖盘方案。
东亚此前以公告形式正式回绝Elliott促请东亚卖盘之要求，因董事会一致认为现时并非出售的时机。
Elliott周一晚间的声明称，东亚董事会的公告并不能改变其观点，即现任董事会不能为股东带来价值，“我们认为股东已经到了忍无可忍的地步，董事会应开展竞价程序探索出售东亚银行的方案，以实现股东的利益。”
该公司表示，东亚将不考虑出售银行的原因推就于市场经济不景气是极不负责任的推辞，管理层不惜一切代价只顾追求“独立”；董事会所提出的未来业务和经营改善举措不足，行动亦十分迟缓。
“长年的管理不善及业绩不佳已使股东丧失对管理层的信心。今天的业绩报告进一步证实了银行管理不善的现状。”Elliott说。
持有东亚7%股份的Elliott于2月4日在一封致东亚股东信函中敦促东亚卖盘，并提出具体方案，即以2倍的合理溢价出售，相当于每股60港元。
东亚周一公布，2015年度净利同比下降17%，略逊于市场预期，主要受累于东亚中国业务利润大减。
该股周二早盘初段股价逆市下跌最多3.9%，香港时间10:53，跌幅缩减至1.73%，报22.7港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，