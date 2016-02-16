香港个股：Elliott重申东亚银行董事会应探索卖盘方案

路透香港2月16日 - 就香港第五大银行--东亚银行 公开回绝卖盘要求，其第四大股东、国际对冲基金Elliott Capital重申，东亚的董事会应探索卖盘方案。

东亚此前以公告形式正式回绝Elliott促请东亚卖盘之要求，因董事会一致认为现时并非出售的时机。

Elliott周一晚间的声明称，东亚董事会的公告并不能改变其观点，即现任董事会不能为股东带来价值，“我们认为股东已经到了忍无可忍的地步，董事会应开展竞价程序探索出售东亚银行的方案，以实现股东的利益。”

该公司表示，东亚将不考虑出售银行的原因推就于市场经济不景气是极不负责任的推辞，管理层不惜一切代价只顾追求“独立”；董事会所提出的未来业务和经营改善举措不足，行动亦十分迟缓。

“长年的管理不善及业绩不佳已使股东丧失对管理层的信心。今天的业绩报告进一步证实了银行管理不善的现状。”Elliott说。

持有东亚7%股份的Elliott于2月4日在一封致东亚股东信函中敦促东亚卖盘，并提出具体方案，即以2倍的合理溢价出售，相当于每股60港元。

东亚周一公布，2015年度净利同比下降17%，略逊于市场预期，主要受累于东亚中国业务利润大减。