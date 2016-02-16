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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:09 BJT

台湾股市：收盘大涨1.8%，亚股普遍大升外资着墨权值股

路透台北2月16日 - 台湾股市周二收盘大涨1.8%。分析师指出，亚股受到上日欧洲股市大涨的激励，今日有不错的表现。而明日台指期 将结算，目前外资在台指期的未平仓口数仍达2.7万口，有偏多结算的可能。

台湾加权股价指数 收涨1.80%,至8,212.07点；今日成交初值 为904.78亿台币，上交易日修正后为890.49亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞趁着美股休市的空窗期，亚股今天走势不错，外资买盘明显。〞

他也表示，今日台股指数上涨的力道主要集中在重要的权值股，这显示外资对明天台指期的结算可能有意图，至上日为止外资在台指期的净多单仍有2.7万口，周一单日加码三千多口多单，今天台股拉高至少可以为明日结算的台指期下档有所保护。

2月台指期 在明日(17日)是最后结算日。今日收升2.01%报8,205点。

分析师认为，目前台股指数的半年线约8,250点在望，有望挑战半年线，明日的台股指数区间估在8,150-8,250点。

不过，钟国忠也表示，台股在选举过后已上涨近6%，元宵节过后台股压力可能会大一些，因若从技术线型而言，目前指数位于小波段第五波的末升段，之后不排除向下盘整。

欧洲股市周一连续第二个交易日大涨，受银行股反弹所提振，法国电信类股因行业有望出现购并活动而受到拉抬。

本地时间13:55，亚洲主要股市多数上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.99%。(完)

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