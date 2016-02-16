台湾股市：收盘大涨1.8%，亚股普遍大升外资着墨权值股

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北2月16日 - 台湾股市周二收盘大涨1.8%。分析师指出，亚股受到上日欧洲股市大涨的激励，今日有不错的表现。而明日台指期 将结算，目前外资在台指期的未平仓口数仍达2.7万口，有偏多结算的可能。
台湾加权股价指数 收涨1.80%,至8,212.07点；今日成交初值 为904.78亿台币，上交易日修正后为890.49亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞趁着美股休市的空窗期，亚股今天走势不错，外资买盘明显。〞
他也表示，今日台股指数上涨的力道主要集中在重要的权值股，这显示外资对明天台指期的结算可能有意图，至上日为止外资在台指期的净多单仍有2.7万口，周一单日加码三千多口多单，今天台股拉高至少可以为明日结算的台指期下档有所保护。
2月台指期 在明日(17日)是最后结算日。今日收升2.01%报8,205点。
分析师认为，目前台股指数的半年线约8,250点在望，有望挑战半年线，明日的台股指数区间估在8,150-8,250点。
不过，钟国忠也表示，台股在选举过后已上涨近6%，元宵节过后台股压力可能会大一些，因若从技术线型而言，目前指数位于小波段第五波的末升段，之后不排除向下盘整。
欧洲股市周一连续第二个交易日大涨，受银行股反弹所提振，法国电信类股因行业有望出现购并活动而受到拉抬。
本地时间13:55，亚洲主要股市多数上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.99%。(完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，