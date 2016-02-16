《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月16日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透香港2月16日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:26时,1美元=6.5074人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 8.95 0.764 1.80 市北高新 31.44 1.257 3.84 大众交通 10.66 1.13 1.45 永生投资 15.02 1.757 1.31 老凤祥 42.49 4.05 1.61 S中纺机 19.58 0.703 4.28 鼎立股份 7.23 0.668 1.66 氯碱化工 13.27 0.754 2.70 双钱股份 23.38 1.149 3.13 海立股份 13.39 0.832 2.47 浦东金桥 16.1 1.58 1.57 外高桥 17.71 1.837 1.48 ST联华 12 1.194 1.54 锦江投资 34.13 2.016 2.60 中路股份 41.14 2.885 2.19 金山开发 16 0.874 2.81 海欣股份 13.21 0.759 2.67 耀皮玻璃 6.4 0.649 1.52 大江股份 9.82 0.652 2.31 上柴股份 10.53 0.815 1.99 丹化科技 6.07 0.578 1.61 上海三毛 19.61 1.546 1.95 友谊股份 14.05 1.665 1.30 上工申贝 13.23 1.056 1.93 上海机电 22.26 2.444 1.40 宝信软件 44.27 3.33 2.04 上海物贸 13.4 0.942 2.19 自仪股份 15.61 1.458 1.65 上海普天 36.95 1.704 3.33 陆家嘴 38.61 3.336 1.78 华新水泥 6.06 0.665 1.40 锦江股份 38.41 3.08 1.92 鄂尔多斯 7.43 0.853 1.34 华电能源 4.72 0.496 1.46 SST天海 6.11 0.528 1.78 大名城 7.05 0.778 1.39 东方通信 7.69 0.735 1.61 黄山旅游 21.87 1.893 1.78 开开实业 15.86 1.243 1.96 海南航空 3.17 0.653 0.75 ST轻骑 5.32 0.513 1.59 振华重工 4.38 0.499 1.35 锦州港 4.21 0.54 1.20 九龙山 6.92 0.693 1.53 凌云股份 12.04 1.202 1.54 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，