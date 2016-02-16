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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 11:38 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元持坚，因避险情绪暂时降温

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1160 1.1153 +0.06 +2.76 1.0860

美元/日圆 114.78 114.57 +0.18 -4.59 120.30

欧元/日圆 128.08 127.82 +0.20 -1.83 130.47

美元/瑞郎 0.9875 0.9867 +0.08 -1.43 1.0018

英镑/美元 1.4441 1.4433 +0.06 -2.02 1.4738

美元/加元 1.3758 1.3833 -0.54 -0.59 1.3839

美元/离岸人民币 6.5139 6.4995 +0.22 -0.82 6.5680

澳元/美元 0.7167 0.7137 +0.42 -1.48 0.7275

新西兰元/美元 0.6618 0.6646 -0.42 -3.03 0.6825

澳元/日圆 82.280 81.750 +0.65 -6.09 87.620

新西兰元/日圆 75.970 76.220 -0.33 -7.33 81.980

英镑/日圆 165.76 165.41 +0.21 -6.47 177.22

澳元/新西兰元 1.0828 1.0727 +0.94 +1.54 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙国玉/王丽鑫/张若琪/张明钧; 审校 张荻/许娜/徐文焰/王兴亚)

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