《全球汇市》美元兑日圆和欧元持坚，因避险情绪暂时降温

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1160 1.1153 +0.06 +2.76 1.0860
美元/日圆 114.78 114.57 +0.18 -4.59 120.30
欧元/日圆 128.08 127.82 +0.20 -1.83 130.47
美元/瑞郎 0.9875 0.9867 +0.08 -1.43 1.0018
英镑/美元 1.4441 1.4433 +0.06 -2.02 1.4738
美元/加元 1.3758 1.3833 -0.54 -0.59 1.3839
美元/离岸人民币 6.5139 6.4995 +0.22 -0.82 6.5680
澳元/美元 0.7167 0.7137 +0.42 -1.48 0.7275
新西兰元/美元 0.6618 0.6646 -0.42 -3.03 0.6825
澳元/日圆 82.280 81.750 +0.65 -6.09 87.620
新西兰元/日圆 75.970 76.220 -0.33 -7.33 81.980
英镑/日圆 165.76 165.41 +0.21 -6.47 177.22
澳元/新西兰元 1.0828 1.0727 +0.94 +1.54 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙国玉/王丽鑫/张若琪/张明钧; 审校 张荻/许娜/徐文焰/王兴亚)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，