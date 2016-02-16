台湾货币市场：短率持稳低位，农历年后通货持续回笼垫高资金水位

* 短率持稳低位

* 通货陆续回笼垫高资金水位

* 短票及RP利率持平既有区间

记者 詹静宜

路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士指出，由于农历年后通货陆续回笼，垫高整体银行间资金水位，惟拆款需求疲软及短票等资金去化管道不足，令短率持续徘徊低位。

他们表示，尽管年后央行扩大冲销力道以因应通货回笼，周一存单发行余额增加627亿台币，但当日银行间累积超额准备仍高达468亿，凸显市场资金情势明显转趋宽松。

〞昨天我家回笼没有想象的多，可能是天气不好吧。〞一位大型公股银行交易员说。

他并称，通货回笼略增添资金去化压力，但资金需求仍疲弱，多以到期续作为主，本周短率料暂持在区间低位整理。

另位资金需求方银行交易员则指出，虽然近期外资偏向汇入，但今日紧急调度周转金时并未明显感觉到外商银行资金特别宽裕，反倒是向本地银行间资金调度较为容易。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日新春开工通货回笼195.6亿，通货发行数降至2兆2,143.62亿。 本地时间14:11 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.195 33.421 台湾加权股价指数<.TWII 8,212.07 8,066.51 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.280%

--一周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.200-0.330%

--两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.210-0.360%

**短票利率持稳低位**

短票市场方面，大型票券商指出，目前发票量依旧偏少，而随着通货回笼带动银行端买票需求增温，令短票利率维持在既有区间低位，预计周四、周五发票量才会略见回升，但仍旧难以满足银行端买需。

〞市场就是钱多票少，利率仍有下探空间。〞一位大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，少数成交在0.33%，上日成交区间在0.35-0.37%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.353%，前日0.381%；上日区间在0.33-0.38%，前日在0.37-0.40%；上日成交量34.74亿台币，前日在49.77亿台币。

周二央行定存单到期687.3亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,814.3亿台币，本周余日资金落点分别为周三4,487.5亿、周四1,241.2亿、周五5,635亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为468亿台币，累积超额准备为4,856亿台币、加计前期1%的超额准备为6,360亿台币。

**债券RP利率持平**

债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，今日投信端资金略显分配不均，甚至有部分投信出现走钱的情况，但银行端及寿险端资金仍显充沛，资金调度顺畅，RP利率大致持平低位、变化不大。

〞投信有走钱，但寿险钱都冒出来，调度很平顺。〞 一位大型证券商交易员说。

大型票券交易员指出，随着农历年后银行间拆款利率下滑，票券商资金调度改以拆款及短票为主，RP交投转趋清淡，利率则持在既有利率水准不变。

今日证券商的债券附买回利率大致持平上日，只不过受投信走钱影响区间低位稍有上移1个基点，短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，上日成交在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.44-0.45%，上日成交在0.43-0.45%。