澳新汇市：新西兰元受通胀预期打压走软，澳元持坚

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
新西兰未来两年通胀率预期也大幅降至1.63%，为1994年以来最低。
该数据对于新西兰央行旨在推升消费者物价的努力是个打击，去年底通胀率仅为0.1%。新西兰央行已经警告称，通胀预期下滑可能促使央行采取进一步的政策行动。
投资者还在等待最新一次的GlobalDairyTrade拍卖结果。奶制品是新西兰最大的出口类别，期货价格显示整体奶粉价格料下降10%。
澳元兑新西兰元 大幅上扬，从1.0745升至1.0815新西兰元。
日圆回落也让澳元得到提振。澳元兑日圆 涨至82.19，自上周触及的四年低点反弹了4日圆。若澳元能站上82.97日圆，即今年跌势的61.8%回档位，则可能进一步上看年内高点86.36日圆。
澳元兑美元 也从稍早的0.7142升至0.7168，进一步脱离上周低点0.6973。若澳元能站上0.7242美元，则可能测试0.73，1月初以来还未到过这一水准。（完）
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路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，