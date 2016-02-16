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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 11:46 BJT

澳新汇市：新西兰元受通胀预期打压走软，澳元持坚

新西兰未来两年通胀率预期也大幅降至1.63%，为1994年以来最低。

该数据对于新西兰央行旨在推升消费者物价的努力是个打击，去年底通胀率仅为0.1%。新西兰央行已经警告称，通胀预期下滑可能促使央行采取进一步的政策行动。

投资者还在等待最新一次的GlobalDairyTrade拍卖结果。奶制品是新西兰最大的出口类别，期货价格显示整体奶粉价格料下降10%。

澳元兑新西兰元 大幅上扬，从1.0745升至1.0815新西兰元。

日圆回落也让澳元得到提振。澳元兑日圆 涨至82.19，自上周触及的四年低点反弹了4日圆。若澳元能站上82.97日圆，即今年跌势的61.8%回档位，则可能进一步上看年内高点86.36日圆。

澳元兑美元 也从稍早的0.7142升至0.7168，进一步脱离上周低点0.6973。若澳元能站上0.7242美元，则可能测试0.73，1月初以来还未到过这一水准。（完）

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